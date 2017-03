VIDÉO - Coups de feu à l'aéroport d'Orly : "Il tenait la militaire par le cou", raconte un témoin

Scène de panique ce samedi matin dans l'aéroport d'Orly. Une femme à l’intérieur de l’aéroport pendant les coups de feu témoigne au micro de LCI : "J’étais juste à côté, mon mari était allé aux toilettes. D’un coup, j’entends un gros bruit, tout le monde a commencé à courir (...). Ça fait une heure et demi qu’on est dans le froid, on gèle. Il y a eu un mouvement de panique (…) Tout le monde est venu vers nous nous dire : "Évacuez, sortez dehors". Un autre témoin raconte : "Ils ont fermé tous les magasins. Je suis choqué."





"On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité", a indiqué de son côté à l'AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin sur les lieux. Un autre témoin, également interrogé par l'AFP, s'est montré plus précis : J'ai entendu des éclats de voix, et j'ai vu des militaires qui tenaient en joue une personne". Dominique (qui n'a pas souhaité donné son nom de famille), 58 ans, devait prendre un avion avec son épouse pour la République dominicaine quand il a vu au premier étage de l'aérogare "un homme qui tenait en otage une militaire" : "Il la tenait par le cou, et il menaçait les deux autres militaires avec le fusil de la femme" qu'il tentait d'arracher, a-t-il expliqué.