Cyclone Cook en Nouvelle-Calédonie : un septuagénaire retrouvé noyé

Par ailleurs, le cyclone a également fait quatre blessés légers. Mardi, près de 10.000 personnes étaient toujours privées d'électricité tandis que des coupures d'eau et de téléphone étaient signalées par les services de secours. Les militaires, pompiers et unités de sécurité civile tentaient mardi de désenclaver les populations des tribus kanakes reculées.





Les villages de Thio, Canala, Houaïlou et Kouaoua, sur la côte est, ainsi que ceux de La Foa et Poya à l'ouest ont été plus particulièrement impactés avec des inondations, des chutes d'arbres et des dommages sur les cultures.