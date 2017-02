Vidéo d'un policier frappant un homme menotté : la justice veut "déterminer l'exact déroulement des faits"

Selon Jordan Dartier, le maire de la commune cité par Midi Libre, "ces jeunes ont eu un comportement inadmissible". Il affirme que les jeunes interpellés ont frappé un policier municipal qui était à moto et lui ont arraché son casque. Des faits partiellement confirmés par le parquet de Béziers, qui indique qu'un policier municipal a été "sérieusement blessé".





Selon Midi Libre, un policier a bien été renversé à moto et qu'il s'est vu délivré 7 jours d'interruption temporaires de travail (ITT). De leur côté, les policiers vont eux aussi déposer plainte contre les mis en cause pour "insultes", "menaces" et refus d'obtempérer.





Le quotidien a interrogé le père des deux garçons, Max Church, qui reconnaît qu'"une bagarre" s'est déroulée et que ses fils y ont participé. En revanche selon lui, ils auraient "obtempéré" une fois les policiers arrivés. Une plainte devait être déposée auprès de la gendarmerie d'Agde ce lundi.