"J’ai toujours rêvé de ma mort" : les propos troublants de Sébastien Troadec, le fils de la famille disparue à Orvault

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme n'hésitait pas non plus à partager ses états d'âme, évoquant à de nombreuses reprises la mort. "Je ne sais pas pourquoi je vie, ces bien la vie mais répétitif, et j'ai toujours rêvé de ma mort", écrivait-il par exemple sur Twitter en avril 2013. Un mois plus tôt, il avait répondu à une question du site Askfm.com où on lui demandait : 'Où te vois-tu dans cinq ans ?'. Sa réponse : "Mort... ".





Plus troublant encore. Dans un message posté sur Twitter en septembre 2014, Sébastien avait écrit : "#Dans30AnsJeSuis mort depuis 27 ans"