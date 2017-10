VIDÉO - Effondrement d'une barrière lors d'Amiens-Lille : l'état du stade de la Licorne en question

Plus globalement, depuis son inauguration en 1999, le stade de la Licorne a souvent fait parler de lui en mal, à cause de sa structure et de ses tribunes. Ainsi, comme le rappelle L'Equipe, dès 2001, de la rouille été apparue sur la charpente métallique de l'enceinte. Ce qui avait débouché sur la condamnation de l'entreprise ayant assuré la construction. De même, en 2009, devant la progression de la rouille et la dégradation des vitrages, un nouveau rapport judiciaire avait pointé du doigt les manquements d'Amiens Métropole, propriétaire du stade, et préconisait "d'urgence" une remise en peinture. En vain...