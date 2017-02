VIDÉO - Elle accuse le Space Mountain de Disneyland de l’avoir rendue handicapée : "Je ne peux même pas porter mon enfant"

En 2015, un ORL a "imputé en totalité ses troubles à l’accident Disney". "Ce médecin lui a dit qu’il voyait une centaine de patients par an qui sortaient de Space Mountain. Manifestement, on est peut-être dans un phénomène d’enjeu de santé publique. Et à partir du moment où l’on parle d’enjeu de santé publique, cette société peut craindre des actions de groupe", explique l’avocat de la victime, Me Bouchaillou.