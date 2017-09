VIDÉO - "Elle croquait la vie à pleine dents" : qui était Sophie Lionnet, la fille au pair française tuée à Londres ?

Trois ans plus tôt, en 2014, Sophie décrochait son diplôme, un CAP petite enfance obtenu au lycée des métiers Vauban, à Auxerre. L’établissement qui l’a accueillie pendant deux ans est sous le choc de cette disparition. En Une du son site, une photo de la jeune fille et quelques mots : "Bouleversés par la disparition tragique à Londres de leur ancienne élève et camarade, Sophie Lionnet, les personnels et élèves du Lycée s’associent à la douleur de sa famille et de ses proches".





"Beaucoup d’entre nous avons appris sa mort ce samedi matin, via la presse", confie un membre de l’équipe éducative à nos confrères de L’Yonne républicaine. Ce dernier "garde le souvenir d’une élève modèle, très joyeuse et charmante". Des qualités qui la poussaient à "croquer la vie à pleines dents", explique une ancienne camarade, Océane. "Elle était toujours là pour vous aider quand ça n’allait pas. Elle était très cultivée, défendait beaucoup de causes, comme la lutte contre l’homophobie ou le racisme".