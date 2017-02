VIDÉO - Explosions de bonbonnes de gaz dans le Vaucluse : émotion et questions au lendemain de l'accident de Jonquières

Cet accident, rare, a suscité une vive inquiétude chez les riverains, dont certains ont dû être évacués en pleine nuit. "Les bouteilles de gaz pleuvaient sur le jardin, on avait l'impression que des obus tombaient sur nous. Nos enfants sont traumatisés", raconte à l'AFP Virginie Grangeon, 40 ans, qui vit avec son mari et ses deux enfants à 50 mètres du site. "Quand on a entendu la première explosion on est sortis, on a vu que ça venait de l'entrepôt de gaz. Le temps qu'on réveille les enfants et qu'on se prépare à partir, on n'avait plus d'électricité et on était cernés par les flammes."





"Il n'y avait plus de lumière, plus de réseau (téléphonique), on a vu le feu avec une grosse fumée noire et les bouteilles de gaz qui montaient en l'air et explosaient", a encore raconté samedi matin Norbert, un riverain de 58 ans. "Ça a commencé à pétarader, tout qui vibrait, comme dans un film à la télé avec des bombardements", a ajouté Yvon, 54 ans. "Des habitants étaient dans les rues avec des lampes de poche et des bougies" pour comprendre ce qu'il se passait.





Inquiet, bien qu'un dispositif de surveillance soit actuellement maintenu sur le site, un autre riverain a quant à lui lui confié sa colère à une équipe de TF1. Il a indiqué qu'avec ses voisins, ils comptaient se rassembler pour porter plainte.