VIDÉO - Fleury-Mérogis : la plus grande prison d'Europe bloquée par 350 surveillants

Jeudi, six gardiens de la prison ont été blessés par huit mineurs lors d'une altercation entre détenus qui a dégénéré en bagarre. "Les détenus sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents", a confié à l'AFP une gradée en poste depuis 15 ans à Fleury, sous couvert d'anonymat. "S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent de suite, ils frappent le premier surveillant qui passe".





Selon elle, la surpopulation attise les tensions et le sous-effectif les aggrave. "Ici, un surveillant gère une centaines de détenus. Faites ça dans un hôtel, vous verrez comment les clients vont réagir", peste-t-elle. Selon M. Legentil, "il ne se passe pas une semaine sans agression sur le personnel à Fleury". Cette action devant la plus grande prison d'Europe traduit "un malaise général dans toute la pénitentiaire et surtout dans la région parisienne, où on est continuellement en manque d'effectifs", ajoute-t-il.