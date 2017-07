Lot : la chanteuse Barbara Weldens meurt électrocutée sur scène pendant le festival Léo Ferré, une enquête ouverte

Barbara Weldens est tombée brutalement en arrêt cardio-respiratoire. Arrivés rapidement sur place, les secours n’ont rien pu faire pour la maintenir en vie.





Selon les informations recueillies par LCI, une enquête a éte ouverte pour éclaircir les circonstances du décès. L'enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et "on verra dans les prochaines semaines si une requalification est nécessaire", a précisé le parquet. Elle a été confiée à la brigade de recherche de Gourdon avec le concours d'un technicien en identification criminelle du groupement de la gendarmerie du Lot, sous l’autorité du parquet de Cahors.





Âgée de 35 ans, la chanteuse avait sorti son premier album studio au début de l’année. L’an passé, elle avait remporté le 1er prix du Concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel ainsi que le prix Révélation Scène de l’Académie Charles Cros.