VIDÉO - Handicapée après son passage dans le Space Mountain de Disneyland, elle témoigne : "je ne peux même pas porter mon enfant"

En 2015, un ORL a "imputé en totalité ses troubles à l’accident Disney". "Ce médecin lui a dit qu’il voyait une centaine de patients par an qui sortaient de Space Mountain. Manifestement, on est peut-être dans un phénomène d’enjeu de santé publique. Et à partir du moment où l’on parle d’enjeu de santé publique, cette société peut craindre des actions de groupe", explique l’avocat de la victime, Me Bouchaillou. La direction du parc devra s’expliquer le 22 mars prochain devant le tribunal. Contactée par LCI, cette dernière n'a pas donné suite.