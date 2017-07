VIDÉO - Incendie près de Nice : le feu est sous contrôle à Castagniers, une centaine d'hectares ravagés

La préfecture des Alpes-Maritimes a appelé les riverains à laisser libre l'accès aux secours, fermant en outre les routes Nice/ Digne et Digne / Nice à la circulation. Les habitants ont été confinés dans leur habitation mais aucune évacuation n'a été nécessaire. Selon les informations de l'envoyé spécial de TF1, trois pompiers ont été légèrement blessés et un camion incendié. La topologie des lieux, le village est installé sur une colline, ne facilite pas le travail des pompiers. "On s'organise pour durer dans la nuit voire demain mardi. Cela s'est arrêté en lisière des zones habitées, deux habitations ont été approchées de très près par les flammes, sans dégât, et un atelier garage automobile a été endommagé", a précisé la préfecture à l'AFP.





"On prie pour que nos maisons ne soient pas touchées", affirmait lundi soir une jeune femme regardant les flammes lécher les contours des habitations. Dix hébergements ont été trouvés pour des personnes dans l'impossibilité de rentrer chez elles.





Par ailleurs, environ 200 hectares de maquis ont été détruits dans un incendie à proximité de Bonifacio (Corse-du-Sud) lundi après-midi. Le feu était en phase de "bonne accalmie" dans la soirée, a-t-on appris auprès des secours.