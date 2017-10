VIDÉO - Incendie en Haute-Corse : 2000 hectares brûlés, aucun dégât matériel à déplorer

Un incendie qui s'est déclaré dimanche matin vers 9H00 sur la commune de Ville-di-Paraso a brûlé plus de 2000 hectares mais n'a fait aucun dégât matériel majeur, selon nos informations. Il avait été attisé par des fortes rafales de vent - 134 km/h à l'Ile Rousse, 142 km/h au Cap Sagro et même 165 km/h au Cap Corse selon les services préfectoraux. Les flammes s'étaient propagées en direction des villages de Costa et Occhiatana et se dirigeaient vers les villages de Novella et Palasca où s'étaient déployés les moyens terrestres.