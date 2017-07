VIDÉO - Incendie dans les Bouches-du-Rhône : un jet de mégot à l'origine d'une nuit cauchemardesque ?

À 21h, les flammes avaient dévasté 750 hectares de forêt. Un peu plus tôt, deux autres incendies, dans les communes de Peyrolles et Salon-de-Provence, situées dans le même département, avaient été éteints . "Il n'y a aucune victime mais des habitations sont menacées", avait précisé auprès de l'AFP le lieutenant-colonel Nicolas Faure, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, invitant les riverains à "ne pas prendre la voiture pour éviter qu'ils inhalent de la fumée et meurent asphyxiés".





Près de 800 hommes et 50 engins, appuyés par six Canadair et un Dash (un avion gros porteur bombardier d'eau) étaient sur le front samedi soir. Ils étaient 700 encore mobilisés dimanche matin pour lutter contre des flammes qui auront parcouru 750 hectares et dévoré 500 hectares. Dans la nuit, des opérations se sont déroulées au sol, les moyens aériens ayant été obligés de cesser leurs rotations à cause de la nuit tombée.





"Tous les moyens locaux et nationaux sont mobilisés et des renforts des départementaux de Rhône-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme et Hautes-Alpes" ont été demandés, avait alors ajouté le lieutenant-colonel Faure. La ligne TGV Paris-Marseille, qui passe à un kilomètre et dessert Aix-en-Provence, a été "momentanément interrompue" et "une vigilance particulière a été portée sur l'A8 située à proximité", a détaillé cette même source. Le trafic devrait reprendre dans la matinée.