VIDÉO - Incendie dans les Bouches-du-Rhône : un mégot suspecté et le feu qui reprend

Depuis samedi, les habitants de cette zone sont invités à ne "pas emprunter la D17 et la D18 entre Saint-Cannat et Eguilles" pour faciliter l'accès des secours. "J'étais dans le salon, puis on a vu le ciel très bleu devenir gris, noir... Et, surprise! A 3 km, il y avait un feu", a raconté à l'AFP Michelle Marmion, une riveraine prise au piège à Eguilles. "C'est infernal", lâche-t-elle, expliquant avoir "mis l'essentiel dans la voiture : les papiers, bijoux et chéquiers", prête à partir si nécessaire. En début de soirée elle prévoyait de "rester, (et de) prier le ciel pour que ça s'arrête".