VIDÉO - Incendie en Corse : cinq pompiers blessés, un homme placé en garde à vue

L'incendie, qui a fait rage toute la nuit et toute la journée de samedi, était considéré samedi soir par les pompiers comme "maîtrisé", après avoir parcouru environ 400 hectares de végétation.



L'enquête, menée par la gendarmerie nationale, a conduit à l'arrestation d'un homme de la localité, qui a été placé en garde à vue. "Il aurait été aperçu à proximité des lieux par plusieurs témoins", a expliqué le procureur d'Ajaccio Eric Bouillard, précisant que le mis en cause nie les faits devant les enquêteurs.





Ce sinistre, vraisemblablement d'origine volontaire, a démarré en milieu de nuit sur la route montant à la station de ski du Val d'Ese, à une quarantaine de minutes de route d'Ajaccio.



Les soldats du feu, brûlés aux premier et second degrés, ont été touchés aux mains et au visage. Le pronostic vital d'aucun d'entre eux n'est engagé, mais deux sont "sérieusement" blessés, a précisé le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Corse-du-Sud.