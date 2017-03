VIDEO - Incendie en Corse : cinq pompiers blessés

"Des renforts de l'ensemble du département ont été dépêchés pour lutter contre l'incendie qui a déjà détruit plus de 40 hectares de végétation. Une centaine de sapeurs-pompiers du SDIS 2A (Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud) sont mobilisés", a précisé la préfecture du département dans un communiqué publié tôt samedi matin. Ils seront renforcés par un groupe d'intervention de la sécurité civile de Corte et deux avions bombardiers d'eau qui interviendront dans la matinée, ajoute encore la préfecture.





La route D27a a été fermée à la circulation et la station de ski du Val d'Ese à laquelle elle mène, était elle aussi fermée samedi. Les flammes n'étaient toujours pas maîtrisées samedi matin.