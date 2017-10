VIDÉO - Incendie en Haute-Corse : 500 hectares brûlés, le feu attisé par de fortes rafales de vent

La préfecture de Haute-Corse parle d’"un feu de forêt particulièrement violent". Un incendie qui s'est déclaré dimanche matin vers 9H00 sur la commune de Ville-di-Paraso avait déjà parcouru plus de 500 hectares en début de soirée et continuait toujours sa progression, attisé par des fortes rafales de vent - 134 km/h à l'Ile Rousse, 142 km/h au Cap Sagro et même 165 km/h au Cap Corse selon les services préfectoraux.





Les flammes se sont propagées en direction des villages de Costa et Occhiatana et se dirigeaient vers les villages de Novella et Palasca où sont déployés les moyens terrestres. Quelque 150 sapeurs-pompiers et 40 gendarmes, appuyés par une vingtaine de véhicules, tentent toujours de maîtriser le brasier.