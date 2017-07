VIDÉO - Incendies dans le Var : pour éviter les pillages, les gendarmes patrouillent dans les zones évacuées

Dans le Var, si les pompiers sont sur le pont, les gendarmes aussi. Dans les zones évacuées à cause des incendies, les forces de l'ordre patrouillent. Leur but : stopper ceux qui voudraient revenir sur place malgré le dander et prévenir tout acte de pillage.





C'est d'abord dans les campings que se concentre leur action. "On regarde s'il n'y a pas d'effraction ou si il y a des personnes qui sont là et qui semblent ne pas faire partie de l'établissement", explique le chef Laurent Serier, du peloton de surveilliance et d'intervention de la gendarmerie, à TF1.





Les patrouilles se rendent aussi dans les lotissements résidentiels évacuels. Sur place, même si toutes les routes sont bloquées par des barrages pour filtrer les allées et venues, les forces de l'ordre veillent à ce que d'éventuels pillards n'en profitent pas.