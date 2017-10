VIDÉO - Cinq personnes en garde à vue après la "chasse aux DRH" dans le Bois de Boulogne

"Les auteurs devront répondre devant la Justice", affirmait dans un communiqué de la préfecture de police, le préfet, Michel Delpuech. Au lendemain d’une "chasse aux DRH" au cœur du Bois de Boulogne qui s’est mal finie, 41 interpellations et plusieurs véhicules brûlés, cinq personnes ont été placées en garde à vue pour "attroupement armé", "violence sur personnes dépositaires de l’autorité publique" et "dégradation par substances incendiaires". Selon nos confrères du Parisien, les cinq suspects sont des sympathisants anarchistes ou de l'ultragauche âgés de 18 à 30 ans et originaires de Paris et de sa banlieue.