VIDÉO - Mort d'Adama Traoré : "Ça fait un an qu'on veut nous faire taire, ça fait un an qu'on prend des coups"

"Ça fait un an qu’on nous dit que mon frère est mort de cause cardiaque ou d’affection très grave alors qu’il est bien mort asphyxié", a dénoncé Assa Traoré lors de sa conférence de presse. Depuis la mort du jeune homme, les circonstances de son décès demeurent extrêmement floues. "Ça fait un an qu’on veut nous faire taire, ça fait un an que la famille Traoré a pris des coups, ça fait un an que la famille Traoré subit l’acharnement, des pressions et des humiliations de la part de l’État, de la justice à Pontoise", a poursuivi la jeune femme.