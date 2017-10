VIDEO - Incendie meurtrier dans un HLM de Mulhouse : un locataire entendu par la police

"Une vingtaine d'habitants, réfugiés aux fenêtres, ont été mis en sécurité dans les nacelles de la grande échelle et du bras élévateur articulé", relate le quotidien alsacien. Interrogés par l'AFP, des voisins ont décrit des scènes de "panique" et

certains ont dénoncé la lenteur des secours. "Mon ami habite dans l'immeuble, sa femme et son fils de 8 ans sont grands

brûlés. Il était sur place quand le feu a démarré", a raconté Leila, habitante d'un immeuble voisin. "Il a descendu sa femme et sa fille en premier, puis en descendant il a été intoxiqué par les fumées qui étaient encore dans les couloirs (...) On est tous choqués".





"On était plusieurs habitants à se rendre sur place" pour porter secours aux habitants, a expliqué un autre riverain, Bekir. "On a installé des échelles pour faire descendre les gens des balcons. Depuis les balcons, certains nous disaient 'J'ai un enfant là, il faut le faire sortir'". "Les secours sont arrivés, mais bien trop tard. Ils ont mis 35 minutes à venir et encore ils se sont préparés sur place", a-t-il regretté. "Ce n'est pas un exercice-là, il faut y aller direct. Il faut trouver une solution pour que ça n'arrive plus", a-t-il ajouté





"C'est un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n'y a pas de difficultés particulières", a assuré, pour sa part, le maire (LR), Jean Rottner. "Il faut apporter tout notre soutien aux victimes et reloger", a-t-il également déclaré. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.