VIDÉO - "Ne gâchez pas tout", l'appel au calme d'Éléonore, la sœur de Théo

Selon elle, Théo est "conscient du soutien" dont il bénéficie et cette dernière trouve cela "presque normal". "C'est un Aulnaisien pur, il a grandi et vécu à Aulnay. Il est enraciné", développe-t-elle avant d'expliquer : "On est tous blessés mais on va l’exprimer différemment. [...] On peut exprimer différemment notre colère mais ne prenons pas la facilité d’aller dans les extrêmes."





Concernant l'état de santé physique et psychologique de son frère, Eléonore se veut optimiste : "Théo est fort, il doit être fort, et nous devons être forts pour Théo. Le moral doit être bon, on ne se donne pas d’autre issue. On fait tout pour que cela aille bien, Théo doit aller bien."