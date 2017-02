VIDÉO - Opération antiterroriste à Montpellier : notre reportage dans l'appartement de Thomas S.

Vendredi dernier, la sous-direction antiterroriste interpellait quatre personnes soupçonnées de préparer un attentat en France. Trois sont toujours en garde à vue ce dimanche. Parmi elles, Thomas S. suspecté d'avoir projeté de mourir en kamikaze. En froid avec sa famille, le jeune homme occupait depuis plusieurs jours l’appartement d’un certain Mohamed qui, au courant de sa grande difficulté financière, avait choisi de mettre à sa disposition son bien immobilier situé à Clapiers, près de Montpellier. C'est là que Thomas S. a été arrêté le 10 février.





L'homme de 41 ans se sent coupable d'avoir hébergé cet individu âgé de 20 ans seulement. Dans le trois pièces très en désordre après la fouille des forces de l'ordre, il découvre des corans, des manuels d'initation à l'islam et un type de gandoura pour hommes qu'il "portait tous les jours" rapporte Mohamed. Sur la table à manger, des documents dévoilent qu'il suivait dans la région une formation pour apprendre à fabriquer des engins métalliques. "Je me suis dit 'quand même, je ne peux pas laisser un jeune de 20 ans à la rue, dans une cave en sachant qu'en plus il faisait froid', relate Mohamed à TF1. Je ne savais pas qu'il préparait quelque chose, ça ne se voyait pas."