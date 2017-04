VIDÉO - "Il s'est garé et il est descendu avec une kalachnikov" : un témoin raconte la fusillade sur les Champs-Élysées

Jeudi, aux alentours de 21 heures, cet homme sortait du magasin Sephora et marchait sur le trottoir de la plus belle avenue du monde, il a tout vu. Tout a basculé au "niveau du magasin Alain Afflelou", raconte ce témoin au micro de LCI. L'auteur présumé des tirs "est arrivé en Audi. Il l'a garée juste derrière le camion (de police). Il est descendu avec une kalachnikov. Moi j'ai entendu six coups de feu, je croyais que c'étaient des pétards. On a tous regardé sur la route, il n'y avait personne. Il était caché derrière le camion et tirait sur la police en fait. Je crois qu'il a touché un policier. Et dès qu'il a ouvert la porte, il s'est écroulé", raconte ce passant.





"Dès qu'on a vu ça, on est entrés en courant dans le magasin Afflelou. On s'est cachés, je suis monté au premier étage. On l'a vu, il l'ont abattu". Dans lemagasin, li retrouve "une cinquantaine de personnes" : "Il y avait des étrangers. La plupart ne comprenaient pas. Ils me regardaient, me disaient "qu'est-ce qu'il se passe..."