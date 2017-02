VIDÉO - Pour arrêter un trafiquant de drogue, des policiers marseillais enfilent qamis et voile intégral

Passés les faits, la DDSP s’explique sur le choix des vêtements portés par deux policiers sur les douze présents au cours de cette opération. "Pourquoi avoir choisi ces vêtements ? Il faut qu’on renouvelle nos techniques et nos subterfuges. On essaie de s’adapter au maximum à la typologie pour pouvoir pénétrer sans problème et discrètement sur les lieux où l’on veut interpeller des individus. Par exemple, si on veut surveiller des gens sur la plage, on n’y va pas en tenue. Pour chaque endroit, il faut faire preuve d’ingéniosité. Là, en arrivant avec ces chemises qui permettent de se faire passer pour un couple et de pouvoir pénétrer sans problème dans l’endroit ciblé ça a été parfait. Les policiers sont très contents de leur travail. Ils ont démantelé un trafic de proximité qui se faisait dans un hall d’immeuble et qui gênait particulièrement les habitants", explique-t-on à la DDSP.





"Je ne vois pas très bien pourquoi cette vidéo suscite des réactions négatives. Parfois, il faut interpeller en se fondant dans la masse... commente pour sa part Luc Poignant du Syndicat Unité Police SGP-FO interrogé par notre rédaction sur le sujet. Quand on a besoin d'interpeller en costume-cravate, ça ne choque personne. Quand on a besoin d'interpeller en jean-baskets avec des cheveux longs et une barbe de trois jours, ça ne choque personne, mais là, ça choque. Il faut qu'on m'explique".