Un an après, où en est l'enquête sur la mort d'Adama Traoré ?

Adama Traoré aurait eu 25 ans ce mercredi. Le 19 juillet 2016, alors qu'il tente de fuir à un contrôle d'identité à Beaumont-sur-Oise, le jeune homme est rattrapé et maîtrisé par les gendarmes dans son appartement. Il est maintenu au sol sous "le poids des corps" de trois gendarmes, selon les déclarations de l'un des militaires qui assurait n'avoir porté aucun coup. Le jeune homme avait alors confié ses "difficultés à respirer". Il avait ensuite perdu connaissance lors de son transport vers la brigade de Persan avant que son décès ne soit confirmé.





Dans les jours qui suivent l'annonce du décès, plusieurs plaintes sont déposées par la famille, notamment pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Des manifestations sont également organisées à Beaumont-sur-Oise et Paris, notamment à l’initiative d'Assa Traoré, la sœur de la victime. Ils veulent connaître les circonstances exactes du décès d'Adama Traoré. Un an après le décès, les circonstances de son décès sont encore floues subsistent. Sa mort a-t-elle été provoquée par l'interpellation des gendarmes ? On fait le point que l'enquête.