VIDÉO - Un gendarme évite une voiture à contresens sur l'A75 et diffuse la scène

La voiture du commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie du Puy-de-Dôme a évité de peu un véhicule qui roulait à contresens sur l'A75 dimanche matin près de Clermont-Ferrand. Le véhicule blanc en infraction a ensuite été perdu de vue. Une enquête est actuellement en cours pour en identifier le propriétaire de la voiture : la gendarmerie a recueilli "plusieurs témoignages" et exploite les images de vidéosurveillance, comme l'explique à LCI le commandant Patrick Galvaing.





Ce dernier, joint par téléphone, explique aussi que les contresens sur l'A75, "ça arrive régulièrement". Au niveau national on en compte près de 400 chaque année, selon l'Association des sociétés françaises d'autoroute. Une situation particulière et difficile à gérer quand les automobilistes y sont confrontés, et qui nécessite des précautions particulières. La gendarmerie du Puy-de-Dôme a ainsi assorti la vidéo du contresens de conseils de sécurité sur quoi faire dans ces situations.