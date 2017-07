VIDÉO - Un important feu de forêt détruit plus de 190 hectares à la frontière franco-espagnole

En deux heures, le feu a détruit près de 150 hectares de forêt. Les pompiers, rapidement sur place ont utilisé les grands moyens et ont été assistés dans les airs par des canadairs. Des collègues venant de l'Aude et même d'Espagne sont venus leur prêter main forte. Au plus fort de la soirée, près de 380 pompiers se trouvaient sur place. Une progression de nuit très périlleuse pour les soldats du feu. Le feu a finalement été circonscrit puis maîtrisé tôt dans la matinée.