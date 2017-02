VIDÉO - Une nouvelle affaire Théo ? L'IGPN saisie après de nouvelles accusations contre un des policiers mis en examen

Une nouvelle accusation vient mettre en doute la bonne foi des policiers de la Brigade spécialisée de terrain d’Aulnay-sous-Bois. Un ami de Théo vient de dévoiler à nos confrères du L'Obs qu’il avait été passé à tabac par un policer déjà mis en examen pour le viol présumé de son camarade. L'avocat Eric Dupond-Moretti, qui suit également Théo, a pris en charge cette affaire.





La scène se serait déroulée juste une semaine avant l’interpellation musclée du jeune Théo. Le 26 janvier, Mohamed K., livreur de profession, aurait été violenté et insulté dans un hall d'immeuble pendant près de 40 minutes par trois agents de police. Parmi eux, celui que tout les habitants du quartier appellent "Barbe Rousse", "le même que celui qui a pénétré Théo avec sa matraque", rapporte le jeune homme de 22 ans. Mohamed est emmené au commissariat pour outrage et rébellion et placé en garde-à-vue 24 heures où les violences auraient continué. A sa sortie, il est couvert d'hématomes et présente 5 jours d'ITT.