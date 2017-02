VIDÉO - Violences policières - Sorti de l'hôpital, Théo remercie ses soutiens : "Vous m'avez tenu debout"

"Toutes vos lettres, sur Facebook, via les messages, ma famille, mes amis... ça m'a donné beaucoup de forces, ce sont toutes vos visites qui m'ont tenues debout. C'est tout ce que vous avez pour moi durant cette convalescence qui fait qu'aujourd'hui je suis debout et que je peux m'exprimer à travers cette vidéo. Toutes les personnes, toutes les générations, j'ai vu beaucoup de messages de l'étranger."





Toutefois, les plaies ne sont pas encore pansées, prévient-il de sa voix grave : "Sachez que je suis encore très, très fatigué. La blessure n'est pas encore guérie." Après sa violente interpellation, Théo s'était vu diagnostiquer une plaie longitudinale du canal anal" de 10 centimètres, et avait reçu une ITT de 60 jours. Le jeune homme aurait dû rester hospitalisé "dix jours de plus", mais "l'ambiance de l'hôpital" était trop pesante. "J'ai préféré retourner chez les miens pour me reposer."