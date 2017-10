VIDÉO - Les vols de voitures, des délits de plus en plus organisés

Malgré le nombre d'équipements et de systèmes de sécurité, l'électronique des véhicules de luxe comporte quelques failles, que les voleurs de voiture arrivent à exploiter, la plupart du temps sans avoir recours à la violence. Ils les dissimulent ensuite dans des zones où les patrouilles de police sont peu fréquentes avant de les vendre à l'étranger, via des réseaux de recel à destination du continent africain ou de l'Europe de l'Est.





Des véhicules de police sont désormais spécialement équipés d'un ordinateur capable d'analyser 600 plaques d'immatriculation par heure. Malgré tout, les chances de restituer un véhicule volé à son propriétaire sont faibles.