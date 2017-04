Anorexique, elle est isolée et attachée de force : la jeune femme porte plainte contre l'hôpital psychiatrique

En juillet 2006, Sabrina, une étudiante en marketing de 25 ans, est internée à l’hôpital Paul-Guiraud (Val-de-Marne) à la demande de son père, sans son consentement. Comme près 230.000 Françaises âgées de 15 à 35 ans, la jeune femme est atteinte d’anorexie. Elle manifeste une peur intense de prendre du poids alors qu’elle ne pèse que 30 kg, parfois 27.





Comme l’explique Le Parisien, qui a recueilli son témoignage, elle partage d’abord une chambre double, puis, face à ses réticences, le médecin remplaçant décide de la mettre en isolement. "Il a dit 'pyjama et chambre d’observation' d’un ton froid", se souvient-elle. Sabrina est alors emmenée dans une petite pièce aux murs blancs, meublée d’un pot et d’un lit. "Je me souviens des craquelures du plafond et des oiseaux à travers les barreaux, explique-t-elle encore. J'étais devenue un animal qu'on gave." La jeune femme y restera près d’un an et ne sortira que très peu.