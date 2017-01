Loiret : deux adolescents accusés de viol sur une fillette de 12 ans

Sept d'entre eux ont été mis hors de cause et libérés : la garde à vue de deux adolescents de 14 et 16 ans a été prolongée. Les faits, qui n'ont pas été commis en groupe, se sont produits principalement au domicile paternel de l'enfant, en l'absence du père, et dans un parc public. Un troisième jeune homme âgé de 19 ans est, quant à lui, soupçonné de "corruption de mineur" dans la même affaire. Il lui est reproché d'avoir envoyé des messages et images à caractère pornographique à la fillette via les réseaux sociaux.





La réalité des relations sexuelles n'a pas été contestée mais les adolescents ont assuré qu'elles étaient consenties. Selon La République du Centre, l’expertise psychologique de la collégienne demontrerait "l'emprise que pouvait exercer sur elle ce groupe de garçons, pour certains élèves au collège sans qu’ils se connaissent tous nécessairement, et dont la jeune fille, en mal d’amis, aurait accepté d’assouvir les pulsions"