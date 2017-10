Un homme écope de 30 ans de prison pour viol, torture et meurtre

C'était une soirée de juillet 2012. Là, dernière les portes closes, Mustapha B. frappe sa compagne de 24 ans sans relâche avant de la violer. Elle meurt dans la nuit étouffée ou étranglée. Le lendemain, avec ses enfants et son frère, cet homme se rend au commissariat de Versailles et raconte ce qu'il a fait.





Cinq ans plus tard, la cour d'assises des Yvelines le condamne pour "tortures ou actes de barbarie par concubin, viol par concubin, meurtre concomitant à un autre crime". Après trois heures de délibéré, l'accusé a été déclaré coupable et devra purger une peine de 30 ans avec une rétention de sûreté de 20 ans. La cour aura donc suivi les recommandations de l'avocate générale, Corinne Moreau, qui avait souligné "l'acharnement" de l'accusé et la "durée" des coups.