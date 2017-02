Violences à Aulnay-sous-Bois : 17 jeunes présentés à la justice ce mercredi

La vaste cité des 3.000, à Aulnay-sous-Bois, a été le théâtre ces trois dernières nuits de violences au cours desquelles des véhicules et des poubelles ont été incendiés et deux magasins, ainsi que des véhicules de police dégradés. Une source policière a également fait état de tirs "en l'air" de la part de policiers. Ces derniers "se sont trouvés acculés et ont du faire usage de leur arme mais en tirant en l'air", a-t-elle expliqué. Dans la nuit de lundi à mardi, 26 personnes ont ainsi été interpellées.





La victime, hospitalisée après avoir subi de graves blessures, notamment au niveau du rectum, a reçu la visite ce mardi du président François Hollande. D'une voix fatiguée, Théo a exhorté mardi les jeunes à ne "pas faire la guerre" et à "rester unis", affirmant avoir "confiance en la justice". De son côté, le chef de l’Etat a expliqué qu'il entendait par sa présence "souligner combien" Théo, un "jeune qui avait toujours été connu pour (son) comportement exemplaire", "avait réagi avec dignité et avec responsabilité après ce qui lui est arrivé".