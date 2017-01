Viols en série sur des hommes à Nantes : la police lance un appel à témoins pour retrouver d’éventuelles autres victimes

La démarche est peu courante mais pourrait aider les enquêteurs dans leurs investigations. Mardi dernier, la brigade des mœurs de la Sûreté départementale de Loire-Atlantique a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes d'un violeur en série.





L'auteur présumé des fait, âgé de 18 ans, a été interpellé le 30 octobre 2016. Deux jours plus tard, il était mis en examen pour "viols" et placé en détention provisoire. Trois agressions - sur deux adolescents âgés de 17 ans et un jeune majeur âgé de 19 ans - lui sont à ce jour reprochées, mais les enquêteurs suspectent l'individu d'avoir commis d'autres faits.