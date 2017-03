15 et 6 ans de prison pour avoir violé une fillette en se faisant passer pour des immigrés

C'est un crime remontant à plus de douze ans qui a été jugé à Caen, ce vendredi, rapporte l'AFP. Les frères Goeller, 47 et 36 ans, le premier affublé de tatouages de croix gammée sur le corps, ont été condamnés à 15 et six ans de prison pour le viol et atteinte sexuelle sur une collégienne de 12 ans. Un verdict en-deçà des réquisitions du parquet, qui avait requis 18 ans pour le grand frère, Frédéric, jugé pour viol, et 15 contre son cadet, Fabrice, jugé pour complicité de viol. Ils encouraient 20 ans de prison.