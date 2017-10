Viry-Châtillon : un an après l'attaque aux cocktails Molotov, des policiers vont entamer une grève de la faim

L'attaque avait choqué et lancé un mouvement de protestation sans précédent dans les rangs de la police. Le samedi 8 octobre 2016, deux véhicules de police postés dans le quartier de la Grande-Borne à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, étaient pris pour cible par une quinzaine de personnes armées de cocktails Molotov. Les voitures avaient pris feu et leurs occupants avaient miraculeusement pu s'en sortir, certains très grièvement touchés par les flammes. Un an après, les policiers membres de l'association MPC (Mobilisation des policiers en colère, formée un mois après l'attaque) appellent à un rassemblement à 15h place de la République, à Viry-Châtillon. Selon nos informations, certains policiers présents entameront une grève de la faim. LCI fait le point sur la situation des victimes, les renforts policiers promis dans le département et l'avancement de l'enquête.