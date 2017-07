Ille-et-Vilaine : un homme accusé d'avoir battu et séquestré sa femme pendant plusieurs mois

C'est une affaire qui glace le sang. Un homme dont la femme dit avoir été séquestrée depuis novembre 2016 au domicile conjugal de Vitré, en Ille-et-Vilaine, a été mis en examen lundi pour "violences habituelles par conjoint et séquestration". Il a été placé en détention.





"Les pompiers et les gendarmes sont intervenus samedi, en début d'après midi, au domicile de la victime après que cette dernière a interpellé une passante de sa fenêtre en lui indiquant être séquestrée et victime de violences", a expliqué Nicolas Jacquet, procureur de la République de Rennes.





Un examen médical de la victime "a confirmé que cette dernière présentait de nombreuses traces de coups et de violences récentes au visage et aux mains, mais également des fractures plus anciennes évocatrices de violences habituelles". Elle était également amaigrie et présentait des symptômes de dénutrition.