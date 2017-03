Vol de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : poubelles, lac ou jardin, ces lieux étranges où aurait fini l'argent

Quelques mois plus tard, en janvier 2015, Jonathan Guyot demande à son frère, malgré une eau glacée, d'aller récupérer le sac au fond du lac. Le cadet accepte et part en mission accompagné de Yossef I. ami de... Christophe Rocancourt. L'ancien escroc des stars partage la cellule de l'ancien brigadier des stups.





"Lors d'un parloir, Christophe Rocancourt m'a dit dit que quelqu'un lui devait de l'argent et il m'a demandé si je pouvais le récupérer", a expliqué Yossef I. Mais en arrivant au rendez-vous, son interlocuteur un certain "Marius" – en réalité Donovan Guyot - l'aurait alors conduit au lac de Créteil. "On était un peu comme deux Bourvil en voiture", a dit Yossef I. avant de poursuivre "Donovan descend dans le lac. Très honnêtement à ce moment-là, pour moi, c'est plus risible qu'autre chose".





Yossef I. jure qu'il ignorait tout alors "de l'affaire" et qu'il apprendra le vol de cocaïne et le reste par les enquêteurs après son interpellation. "J'ai été embarqué dans cette affaire à l'insu de mon plein gré".