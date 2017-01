Vols en série de lingerie en Vendée : mis en examen, le suspect se justifie en invoquant son "mal-être"

Pendant sa garde à vue, l'individu a invoqué un "mal-être" pour justifier de ses actes, commis notamment sur les communes de Nesmy, Le Tablier, Aubigny, L’Aiguillon-sur-Mer, Sainte-Gemme-la-Plaine et Luçon. Des expertises psychiatriques devraient être diligentées dans les prochaines semaines. Né en 1969, il avait déjà été condamné en 1999 pour des faits similaires et avait de nouveau été mis en cause en 2008, toujours pour les mêmes délits.





Début janvier, le procureur de la République de la Roche-sur-Yon, Hervé Lollic, avait indiqué que cinq plaintes avaient été déposées. Dans le même temps, plusieurs victimes avaient créé un groupe Facebook -fermé- baptisé "Mes sous-vêtements s’appellent reviennent". Dans leurs messages, plusieurs d’entre elles avaient fait part de leurs craintes, sachant l’individu toujours en liberté. Elles pourront prochainement se constituer parties civiles en vue d'un éventuel procès à venir.