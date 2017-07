VU DE TWITTER - Mourir électrocutée, "comment est-ce possible ?" : les messages émus s'accumulent après le décès de la chanteuse Barbara Weldens

En attendant, les hommages se sont multipliés sur le réseau social. Si certains ne cachent pas leur émotion, "une pensée émue pour Barbara et ses proches", peut-on lire, d'autres lui adresse un dernier mot en chanson. "C'est si bête de partir ainsi. Ses mots et ses notes, sa poésie manqueront", écrit l'un d'eux. "Elle arrivait en talons aiguilles et finissait nus-pieds. Barbara, le cirque et la musique dans la peau", résume un autre internaute.