Vulcain : la cellule d’enquêteurs spécialisée dans les feux de forêts

Après un travail préalable de recueil de témoignages, le plus dur commence pour cette cellule. Le but ? Délimiter une zone restreinte afin de déterminer la zone de départ du feu. Un travail de précision comme l'explique l'adjudant-chef Christophe Peigne :





"Le but est de matérialiser la zone avec des petits drapeaux. Une fois qu’on a fait cette forme géométrique, c’est notre zone de départ et à l’intérieur, on va peut-être trouver l’élément qui a mis le feu."