Xavier Dupont de Ligonnès s’est-il inspiré d’un célèbre crime américain ?

Vu pour la dernière fois mi-avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens,dans le Var, qu’est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-il mort ? S’est-il lui construit une autre identité, à l’image de John List, pour disparaître sans laisser aucune trace ? Michel, son ami de trente ans, en est convaincu : Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en cavale. "Je pense que c'est quelqu’un qui est discret et qui est charismatique. Qui peut un peu changer d’apparence, qui est gentil et qui parle plusieurs langues couramment et sans accent… Il pouvait passer pour un Américain sans aucun problème. J’imagine qu’il a dû partir quelque part où on ne le retrouve pas. Il n’est pas resté en France, ça m’étonnerait …", a-t-il confié aux caméras de France 2.





Depuis le 10 mai 2011, un mandat d’arrêt international est délivré à son encontre