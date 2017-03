Yoni Palmier, le "tueur de l'Essonne", avoue pour la première fois les 4 meurtres pour lesquels il est jugé

Lors de son premier procès en avril 2015, Yoni Palmier n’avait reconnu qu’un seul assassinat, lâchant au président de la cour d’assises d’Evry qui le cuisinait : "Pour la famille de Nathalie Davids, ne nous prenons pas la tête, considérons que je l'ai fait. Pour le reste, je ne suis pas responsable". Changement de ton mardi matin à l'ouverture de son procès en appel : pour la première fois, le tueur en série présumé a reconnu à la barre la totalité des assassinats dont il est accusé.





"Je reconnais les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible", a déclaré l'accusé après le rappel des faits qui lui sont reproc hés. En première instance, Yoni Palmier, le "tueur à la moto" accusé d'avoir tué quatre personnes entre novembre 2011 et février 2012 dans un rayon de quelques kilomètres dans l'Essonne, avait été condamné à la plus lourde peine possible, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.