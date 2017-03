Tentatives d’enlèvement d’enfants en Haute-Loire : un portrait-robot diffusé par les gendarmes

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes et depuis plus de 48 heures maintenant, les gendarmes mènent leurs investigations après des faits qui se seraient passés le même jour et quasiment au même moment à la sortie de deux écoles de Haute-Loire.





Mardi dernier, en effet, entre 16h30 et 16h45 à Monistrol-sur-Loire, un individu de sexe masculin aurait tenté d'enlever une fillette âgée d'une dizaine d'années. L'enfant, scolarisée en classe de CM2 à l'école privée Notre-Dame-du-Château, aurait ainsi indiqué avoir été accostée par un individu dans la rue, qui l'aurait appelée par son prénom. Prise de panique, la fillette, qui devait rejoindre son père, a finalement réussi à s'échapper.





Le même jour, quasiment à la même heure mais cette fois à Yssingeaux, c'est un petit garçon de 7 ans qui aurait été accosté par un individu. L'enfant serait lui parvenu à prendre la fuite grâce à l'intervention de sa sœur, âgée de 13 ans, qui aurait porté des coups de pieds à l'agresseur.