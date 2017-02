Yvette, 81 ans, cambriolée pendant l'enterrement de son mari : "J’ai hurlé en ouvrant la porte"

Selon Yvette Sautenet, il y avait plus d’une centaine de personnes mardi après-midi dans cette commune de moins de 200 habitants pour les hommages à son mari. "Il y avait du monde mais personne n’a rien vu. Mon fils a mis des affiches dans le village car on recherche des témoins. On veut retrouver ceux qui ont fait ça", poursuit-elle.





La victime ignore encore ce qui lui a été pris. "Je n’ai toujours pas eu la force de monter à l’étage pour voir l’ampleur des dégâts. De toute façon, il n’y avait rien à prendre. Nous avions déjà été cambriolés plusieurs fois. La dernière fois, c’était en 2014, on m’avait même bousculée, j’avais été blessée. Depuis, j’avais donné tous mes objets et accessoires de valeur à mes enfants. Ici, il n’y a plus rien", ajoute l’octogénaire.





La famille a porté plainte auprès de la gendarmerie de Marnay. "Plus que les biens que l’on a pu me prendre, c’est la méthode qui me fait le plus de mal. On pleure un être cher et pendant ce temps, certains en profitent pour vous voler... Ce n’est pas un hasard et c’est vraiment méchant", nous explique encore Yvette.





Deux jours après les faits, le ou les malfaiteurs étaient toujours recherchés.