Zoo de Thoiry : un rhinocéros abattu par des braconniers, l’une de ses cornes tronçonnée

Les deux autres rhinocéros blancs, Gracie, 37 ans, et Bruno, 5 ans, "ont échappé au massacre et sont sains et saufs". "C'est un énorme choc pour tout le personnel du parc et pour l'ensemble de la profession", a ajouté Thierry Duguet sur LCI. Le rhinocéros blanc du Sud qui, après avoir frôlé l’extinction au 19ème siècle (seulement 20 à 25 animaux dans la nature), a vu ses effectifs remonter jusqu’à atteindre un peu plus de 20 000 individus dont 18 000 se trouvent en Afrique du Sud.





"Il s’agit donc d’une sous-espèce extrêmement menacée pour laquelle la reproduction et la conservation en parcs zoologiques et sur le terrain est essentielle. 250 rhinocéros blancs du Sud sont actuellement hébergés dans les zoos européens et font l’objet d’un programme d’élevage", précise le zoo sur sa page Facebook.