Les crèmes solaires "pour enfants" ne sont pas plus efficaces que les autres

Doit-on opter pour une crème solaire "spécial enfant" ? Cette question, comme un rituel, revient chaque année au moment des vacances, tant on sait que la peau de nos chérubins est plus fragile que la nôtre. Pour nous aider à y voir plus clair, le magazine 60 Millions de consommateurs a publié dans son numéro estival un dossier complet sur le sujet. 10 crèmes solaires adultes et 9 pour enfants ont été passées en revue, selon trois critères : efficacité de la protection, toxicité potentielle, qualité de l'étiquetage. Et la conclusion est sans appel : les crèmes pour enfants n'apportent aucune valeur ajoutée. Pire, elles ne sont pas toujours exemptes d'ingrédients indésirables. Pourtant, les formulations pour les petits coûtent souvent plus cher.